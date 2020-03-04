Киев, , 19:03 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль назвал завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины одними из основных задач работы будущего нового правительства страны.

«Самое главное — это укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. Эти задачи будет решать новое правительство», — сказал Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием по его кандидатуре.

Напомним, ранее в ходе выступления Шмыгаль заявило о необходимости пересмотреть бюджет Украины на 2020 год — в первую очередь, в части повышения социальных выплат и пенсий «простым украинцам» и снижения зарплат и премий должностным лицам.

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