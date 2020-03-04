Душанбе, , 18:58 — REGNUM Специалисты радиоэлектронной борьбы российской 201-й базы оттачивают навыки использования современных образцов техники РЭБ в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

При передвижении во время марша на горный полигон Ляур специалисты РЭБ отработали отражение нападения условных диверсантов.

«В ходе проводимого лагерного сбора военнослужащим предстоит выполнить задачи по обнаружению и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи, радионавигационного оборудования, а также определению местоположения и подавлению радиосетей условного противника», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подготовка специалистов РЭБ проходит в экстремальных климатических условиях высокогорья, влияющих как на физические показатели самих военнослужащих, так и на характеристики оборудования, которое отвечает за качество радиоизлучения.