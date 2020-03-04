Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает подконтрольное Блумбергу информационное агентство Blomberg.

Напомним, что Блумберг потратил на свою избирательную компанию более полумиллиарда долларов. Эти деньги пошли на покупку внимания прессы, оплату политтехнологов и прочих «политических менеджеров».

Но результата это не дало.

В итоге миллиардер объявил о выходе из президентской гонки и поддержке бывшего вице-президента Джо Байдена.

Теперь Байдену при поддержке клана Клинтонов нужно сломить сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, называющего себя социалистом.