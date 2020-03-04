Бишкек, , 18:24 — REGNUM Власти Киргизии настоятельно рекомендуют гражданам максимально ограничить проведение мероприятий с участием большого количества людей из-за рисков распространения коронавируса, передает пресс-служба правительства.

Также республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции принял решение отменить все государственные массовые мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время.

В правительстве отмечают, что по состоянию на 4 марта 2020 года в Киргизии не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

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