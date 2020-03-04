Душанбе, , 18:16 — REGNUM Для недопущения распространения коронавируса в Таджикистане временно закрываются все мечети — соборные, пятничные и пятикратные. К такому решению пришли участники специального заседания Совета улемов Исламского центра Таджикистана сегодня, 4 марта, сообщает «Авеста».

Более того, временно не будет проводиться и пятничная молитва. Единственный обряд, который не отменяется — джаноза или молитва по усопшему. Однако духовенство настаивает на соблюдении мер личной гигиены.

В Совете улемов отметили, что мера введена по рекомендации минздрава страны, и напомнили, что при появлении недомогания и повышенной температуры необходимо обратиться к врачу.

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