Киев, 4 марта 2020, 18:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны. Соответствующий документ размещён 4 марта на официальном сайте украинского парламента.
Накануне премьер-министр Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об уходе с поста. На сегодняшнем голосовании депутаты поддержали отставку Гончарука, также в отставку автоматически отправлен весь состав кабинета министров под его руководством.
Денис Шмыгаль до последнего времени занимал должность вице-премьера — министра по вопросам развития общин и территорий Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука
Читайте развитие сюжета: Кандидат в премьер-министры Украины намерен пересмотреть бюджет на 2020 год