Киев, , 18:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны. Соответствующий документ размещён 4 марта на официальном сайте украинского парламента.

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об уходе с поста. На сегодняшнем голосовании депутаты поддержали отставку Гончарука, также в отставку автоматически отправлен весь состав кабинета министров под его руководством.

Денис Шмыгаль до последнего времени занимал должность вице-премьера — министра по вопросам развития общин и территорий Украины.

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