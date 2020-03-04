Вильнюс, , 18:10 — REGNUM Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис отрицает, что руководимая им служба проводит массовую слежку за населением. Об этом он сегодня, 4 марта, рассказал телеканалу LRT, комментируя обвинения, что сотрудники спецслужбы во время президентской кампании в 2018—2019 годах собирали информацию и компромат на кандидатов в президенты и их окружение.

Яунишкис призвал разделять понятия «сбор информации» и «проверка». «Я обращаю внимание, что означает сбор информации? Собирать информацию — это значит следить за человеком, а для того, чтобы следить за человеком, такие действия должны быть санкционированы. Не знаю, какие мощности нужны, чтобы следить за таким списком людей», — сказал Яунишкис, очевидно, имея в виду, что в публичном пространстве появился список из 40 фамилий из окружения кандидатов в президенты, за которыми, возможно, следило ДГБ. При этом он не отрицает, что в отношении множества людей проводятся проверки.

«Могу назвать цифры, что официально в прошлом году таких проверок и выводов было осуществлено 80 тысяч. Только это работа не людей, работают машины, определённая информация задаётся компьютерам, они её обрабатывают и представляют об этом человеке определённую информацию. Есть ли что-то негативное про этого человека или нет, и всё», — сказал Яунишкис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о вмешательстве спецслужб во внутреннюю политику Литвы получил депутат Сейма, в 2019 году возглавлявший парламентский комитет по нацбезопасности и обороне, Витаутас Бакас, однако правление Сейма на закрытом заседании приняло решение не проводить парламентское расследование. При этом информацию и подробности слежки рассказал некий высокопоставленный сотрудник литовской госбезопасности, который в своих показаниях проходит как некий «докладчик». Имя и фамилия спецагента не раскрывается, но она известна некоторым политикам и прокурорам.