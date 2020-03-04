Саракиб, Сирия, , 18:04 — REGNUM Поддерживаемые Турцией отряды джихадистов дважды атаковали город Саракиб, но не добились успеха, сообщает 4 марта портал «Аль-Масдар» со ссылкой на сирийских военных.

По информации портала, атаки осуществляли подразделения боевиков из так называемого «Фронта национального освобождения» при непосредственной поддержке турецкой артиллерии и ударных беспилотников.

Портал отмечает, что турецкие военные не могут действовать в этом районе «в полную силу», так как в Саракибе теперь присутствует российская военная полиция.

Отбив атаки протурецких боевиков, сирийская армия продолжает наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, город Саракиб имеет стратегическую значимость, так как расположен на перекрёстке двух важнейших сирийских автотрасс — M4 и M5, которые соединяют порт Латакия с иракской границей и город Алеппо с Дамаском, провинциями Хама и Хомс.

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