* Талибан — запрещённая в России организация

4 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Хотя эта новость и сопровождается массой грозных ультиматумов со сторон Пентагона и госсекретаря США, на самом деле речь идет о прямом поражении. Америка начинала войну под флагом свержения власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заявленная цель не достигнута. Значит, это поражение. Соглашение является лишь формой почетной капитуляции.

Александр Запольскис, , 19:04 — REGNUM Эта война была ошибкой с самого начала. После победы в Холодной войне американский истеблишмент решил, что поймал удачу за хвост и Америке теперь можно абсолютно всё. Особенно США забронзовели после чрезвычайно успешной Первой войны в Заливе (Кувейт, 1991 год) и вопиюще наглого вторжения в Югославию в 1999 году.

Афганцы Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Так что вторгнуться в какой-то там Афганистан, только чтобы убить конкретного человека — Усаму Бен Ладена — им показалось делом элементарным. С развалом СССР Америка осознала себя на пике военного могущества, вызов которому не мог бросить никто.

На протяжении последующих 19 лет (самая длинная война с американским участием за всю историю государства) Вашингтон придумать достижимую стратегическую цель присутствия в Афганистане пытался четырежды. Провал очередной попытки трактовался как ошибка лишь предыдущей команды, замена которой уж точно приведет к успеху. И никто не задумывался, что ключом проблемы являлось изначальное отсутствие самой внятной цели как таковой.

Афганцы ISAF Headquarters Public Affairs Office

Впрочем, в 2012 году в Пентагоне начали догадываться, что что-то пошло не так и отступление «от Кабула» является только вопросом времени. По опыту предыдущих военных ошибок американские политики начали пытаться реализовать традиционный сценарий «вьетнамизации» афганской войны.

Действительно, почему это за счастье афганцев воюют американские парни, а не сами афганцы! Давайте научим им собственную армию, вооружим и оснастим ее по лучшим мировым стандартам, дадим денег на содержание, и пусть уже она самостоятельно решает внутренние проблемы Афганистана.

О провале этой попытки и поражении в целом мы писали еще в 2018 году, когда бывший глава Пентагона Джеймс Меттис на встрече с министром обороны Индии стал жаловаться на жизнь и рекламировать начатую Вашингтоном программу поиска кандидатов в крайние.

«Мы ищем ответственные страны для поддержания мира на субконтиненте и в рамках войны в Афганистане. Она затянулась, приближается к 40 годам. 40 лет — достаточно, пришло время всем встать на поддержку ООН… всех тех, кто пытается сохранить мир и построить лучший мир».

Стало окончательно ясно, что американцы уже больше всего на свете хотят из Афганистана уйти, но не представляют, как это сделать технически. Вариант простой эвакуации тогда еще казался категорически неприемлемым по репутационным основаниям.

Афганец U.S. Marine Corps

Но математика — штука упрямая, ей без разницы, вы продаете или покупаете. Уйти из Афганистана оказалось значительно сложнее, чем вторгнуться. Война обошлась Вашингтону в 800 млрд долларов, в том числе 640 млрд стоили сами боевые действия.

Кроме того, 110 млрд США потратили на разные инфраструктурные проекты и еще 25 млрд на борьбу с наркотрафиком, оказавшуюся полностью бесполезной. Ну и эвакуация техники и накопленных материально-технических запасов на сумму в 7 млрд также повисли на ногах тяжеленными гирями. Списать почти триллион без хотя бы видимости успеха в США не решался никто.

Однако альтернатива полного публичного поражения, да еще и от совершенно несопоставимого по мощи противника, оказалась достаточно серьезным стимулом, чтобы американские власти начали искать пути достижения приемлемой договоренности с Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предотвратить это не сумели даже попытки дестабилизировать обстановку в стране с помощью терактов.

И вот дело таки дошло до своего логичного финала. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в столице Катара Дохе подписал мирное соглашение с лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Гани Барадаром. В течение 15 месяцев Соединенные Штаты полностью выведут войска из Афганистана. Таким образом, бесславное военное присутствие американцев в стране закончится к 2022 году.

Залмай Халилзад U.S. Department of State

Хотя эта новость и сопровождается массой грозных ультиматумов со сторон Пентагона и госсекретаря США, на самом деле речь идет о прямом поражении. Америка начинала войну под флагом свержения власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заявленная цель не достигнута. Значит, это поражение. Соглашение является лишь формой почетной капитуляции.

А всё потому, что мало иметь сильную армию и готовность по малейшему поводу скомандовать ей «фас». Надо не просто иметь внятную цель войны. В обязательном порядке требуется, чтобы она еще и была достижима военными методами. В противном случае нападающий проигрывает. Всегда. Что бы он там о себе ни думал.

Впрочем, как минимум Трамп из поражения Америки для себя определенный профит извлечь сумеет. Он обещал на прошлых выборах закончить эту войну, он, судя по всему, ее действительно закончит. А что уже в другом сроке, так это вина мешавших ему демократов. Следовательно, и вина за поражение медийно ляжет тоже на них. Как говорится, пустячок, а приятно.

Американские солдаты ведут бой в Афганистане U.S. Army

В том числе и для нас. В определенной степени стремление Вашингтона сохранить свое влияние на Ближнем Востоке вопреки негативно складывающимся тенденциям вызывалось именно застреванием Пентагона в Афганистане. Следовательно, уход американцев оттуда значительно снизит и необходимость продолжать упираться американцам в Сирии и Ираке.

Так что соглашение в Дохе — это не только отступление США из Афганистана, это огромный шаг в направлении полного ухода Америки со всего Ближнего Востока.

Талибан* — организация, деятельность которой запрещена в РФ