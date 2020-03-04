4 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Инициированная Александром Лукашенко очередная «нефтяная война» с Россией имеет вполне ясную идеологическую основу: бессменный белорусский лидер не только на словах, но и на деле доказывает приверженность национализму. Не проходит и недели, чтобы Кремль не получил повод пристальнее присмотреться к другой части замороженного эмбриона Союзного государства России и Белоруссии.

Георгий Шкловский, , 18:29 — REGNUM Продолжающееся противостояние Минска с Москвой по нефтегазовым вопросам, на первый взгляд, имеет сугубо экономическую подоплёку. Однако протекает оно весьма необычно с точки зрения сугубо экономической.

Национализм в Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководство Белоруссии желает покупать российские углеводороды дешевле, но не покупает их, предпочитая переплачивать за нефть из Норвегии, Азербайджана и других стран. Покупает нефть не в России, дороже, с более дорогой доставкой и прочими расходами. Даже российскую нефть по «интеграционной» цене Минск не покупает напрямую самым дешёвым трубопроводным транспортом, предпочитая перекупать с доставкой танкером через литовский порт и далее по железной дороге на белорусские НПЗ.

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Такому поведению должно быть дано какое-то рациональное обоснование. Ситуация осложнена тем, что сугубо рационального объяснения в сложившейся ситуации дать невозможно. Понять контекст странного поведения помогает более пристальное внимание к оставшимся в тени мотивам поведения официального Минска.

Желая выстраивать сугубо экономические отношения с постсоветскими республиками, Москва упустила из виду, что элиты этих образований зачастую руководствуются отнюдь не экономической выгодой. Так было с Украиной после государственного переворота 2014 года, нечто подобное наблюдается сейчас и с Белоруссией. Цены на стратегически важные российские товары, выгоды кооперации и многое другое были отвергнуты тогда постмайданным Киевом, и отвергаются сейчас не пережившим таких потрясений Минском.

Многие интересующиеся не один год стараются обращать внимание на непростые процессы в Белоруссии, развивающиеся по «украинскому пути». Не копирующие полностью украинский сценарий, но ведущие к той же стратегической цели, определённой западными стратегами.

Важнейшую роль в превращении республики СССР в элемент «санитарного пояса» вокруг правопреемницы Советского Союза, в превращении части Русского мира в ещё одну «анти-Россию» играет переформатирование общественного сознания на основе новой матрицы ценностей.

Белорусские националисты. (сс) Cesco

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Новая волна «белорусизации», инициированная Лукашенко в начале этого века, последовательно реализует программные тезисы белорусских националистов начала века прошлого. Вовсе не случайно в прошлом году белорусский лидер «забыл» поздравить белорусов со 100-летием провозглашения формально первого белорусского государства БССР, а в позапрошлом распорядился не мешать русофобам масштабно отметить столетие фейковой «Белорусской народной республики».

Идейно нынешнее руководство постсоветской Белоруссии уже давно реализует программу досоветских националистов, пропагандировавших всяческое размежевание со всем русским — вплоть до открытого разрыва со своим Отечеством во время Первой мировой войны, откровенным предательством гибнущих на фронтах соотечественников. В этом ключе трактовало происходящее издание «Наша нива», ставшее рупором адептов местечкового национализма и сепаратизма в начале XX века.

В период Гражданской войны, пользуясь безвластием, они осуществили сепаратистский замысел и провозгласили так называемую «БНР». Не имея поддержки в народных массах, самозванцы обратились к германскому кайзеру за протекторатом. В период БССР многие из них активно сотрудничали с большевиками, а бежавшие ранее за границу в изрядном количестве вернулись при советской власти. При их активном участии проводилась первая волна «белорусизации», сопровождавшаяся политическими репрессиями.

Часть националистов вернулась из эмиграции во время Великой Отечественной войны в обозе гитлеровских оккупантов. И снова, как и в период первой волны «белорусизации», местечковые националисты всячески способствовали уничтожению всего общерусского — вплоть до помощи оккупантам в карательных операциях. Сегодня гитлеровских пособников открыто прославляют в СМИ Белоруссии, а сам Лукашенко настойчиво повторяет тезис о том, что наши Отечественные войны — «не наши».

Александр Лукашенко и Владимир Путин у мемориала Победы в Минске Kremlin.ru

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Этот краткий исторический экскурс важен для понимания нынешнего состояния умов во властных коридорах Белоруссии, их идейной преемственности после непродолжительного периода разброда и шатания. Игры в «восстановление страны» — СССР, в «славянское братство» и тому подобное закончились.

Сегодня в Белоруссии основным проводником национализма во всех его видах выступает бюрократия, опирающаяся на отлаженный карательный аппарат, а также систему госагитпропа, научных и прочих учреждений. В их распоряжении государственный бюджет, пополняемый российской «поддержкой» на $5−7 млрд ежегодно.

Маргинальная русофобствующая оппозиция на самом деле малочисленна — она это наглядно продемонстрировала в декабре на акциях против углубления экономической интеграции с Россией. Тогда со всей республики в 9,4 млн человек в двухмиллионном Минске удалось собрать максимум около тысячи человек, включая кадровых «людей в штатском» и пресловутых сексотов.

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Идея всяческого обособления от России сегодня пропагандируется с немаргинальными сектантскими тусовками, громко называющими себя «движениями», «партиями», «коалициями» и т. п. Она сильна использованием административного ресурса, который приватизирован группой идеологических перевёртышей, многие из которых успели сделать карьеру в период Компартии и Комсомола БССР.

Есть в окружении Лукашенко и те, кто не состоял в КПБ или ЛКСМБ, и даже открыто заявлял о приверженности прямо противоположным идеям и взглядам. Например, официальными историографами, обосновывающими миф о «тысячелетней белоруской государственности», являются члены и сторонники русофобской партии «Белорусский народный фронт» (БНФ). Такими кадрами укомплектован Институт истории НАН Белоруссии.

Один из главных символов белорусских националистов — Бело-красно-белый флаг (сс) Zelyoniy.anton

Институт философии НАН Белоруссии укомплектован сторонниками тех же идей, а вдобавок — открытыми неоязычниками, равняющимися на гитлеровских пособников вроде Фабиана Акинчица. Похожая картина наблюдается в других академических институтах, учреждениях высшего и среднего образования. Производство националистов поставлено на поток и обеспечено всем необходимым со всех сторон.

То же самое давно наблюдается на Украине. Не удивительно, что украинское руководство после кровавого «майдана» отказалось покупать дешёвый российский газ, закупая его «по реверсу» из Евросоюза. Сегодня в белорусском политическом дискурсе слово «реверс» — одно из самых популярных.

Национализм в Белоруссии поставил рациональные экономические отношения с ног на голову. В этом нет ничего необычного, так как он задаёт движение в обратной последовательности — от надстройки к базису. Подчинение идеологии экономических, социальных и прочих отношений для национализма так же естественно, как прокачка российской нефти реверсом из Евросоюза.

От сферы гуманитарной, приобретя искусственно созданную респектабельность, местечковый этнический национализм вполне предсказуемо добрался до внешнеполитической и внешнеэкономической сфер. Отсюда — «разворот на Запад» и «нефть из США». Новая «нефтяная война» с Россией тоже из этой оперы. Её либретто дорогие москвичи самозабвенно проспали.

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