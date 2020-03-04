Москва, , 17:17 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку в Конституцию о требованиях к депутатам нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Депутатом Госдумы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

«Депутат Государственной думы, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети должны постоянно проживать в Российской Федерации, не должны иметь иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также не иметь имущества, зарегистрированного на территории иностранного государства, не иметь счетов (вкладов), не хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеть и (или) не пользоваться иностранными финансовыми инструментами», — отмечается в документе.

Поправка предложена депутатами фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

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