Москва, , 17:09 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о возможности выражения вотума недоверия правительству РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума может выразить недоверие правительству РФ, отмечается в документе. Постановление о недоверии правительству Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной думы. После выражения недоверия правительству президент РФ вправе объявить об отставке правительства либо не согласиться с решением Государственной думы.

«В случае если Государственная дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие правительству Российской Федерации, президент Российской Федерации объявляет об отставке правительства Российской Федерации либо распускает Государственную думу и назначает новые выборы», — отмечается в документе.

Председатель правительства вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству, который подлежит рассмотрению в течение семи дней. Если Государственная дума отказывает в доверии правительству, президент в течение семи дней вправе принять решение об отставке правительства или о роспуске Государственной думы и назначении новых выборов.

В случае если правительство в течение трех месяцев повторно поставит перед Государственной думой вопрос о доверии, а Госдума в доверии правительству Российской Федерации откажет, президент принимает решение об отставке правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной думы и назначении новых выборов.

Ряд норм касается отставок министров.

В случае отставки или сложения полномочий правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации. В случае освобождения от должности президентом или отставки председателя правительства, вице-премьера, министра, президент РФ вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения.

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