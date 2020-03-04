Вильнюс, , 13:26 — REGNUM Экс-депутат горсовета Клайпеды, литовский политик Вячеслав Титов сегодня, 4 марта, рассказал новые подробности начавшегося 3 марта очередного шпионского скандала в Литве, когда в различных местах по всей Литве прошли обыски, несколько человек было допрошено, один задержан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди допрошенных, напомним, депутат горсовета Клайпеды от комитета «Титов и справедливость» Элла Андреева. Прокуратура квалифицирует это дело как «шпионаж». Задержанным оказался директор клайпедской молодёжной организации «Ювенюс» Алексей Грейчюс.

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«Он являлся организатором и участником памятных мероприятий: Дня снятия блокады Ленинграда и освобождения узников Освенцима, дня освобождения города Клайпеды 28 января, «Бессмертного полка» в Клайпеде, начала войны 22 июня, окончания Второй мировой войны 2 сентября и многих других. Сегодняшний творящийся беспредел в нашей Литве расцениваю как попытку подавить инакомыслие, уничтожить ценности, которыми мы дорожим, а также сорвать празднование в Литве памятных дат и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», — написал Титов.

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