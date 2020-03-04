* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Вооружённые силы США нанесли авиаудары по боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спустя несколько дней после того, как администрация президента США Дональда Трампа подписала с боевиками соглашение о мире. Об этом сообщает издание The Hill.

Как заявил представитель американских ВС, удар в южной провинции Гильменд был нанесён в оборонительных целях против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые атаковали контрольно-пропускной пункт Национальных сил безопасности и обороны Афганистана (ANDSF).

«4 марта США нанесли авиаудар по боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нахр-э-Сарадж в провинции Гильменд, которые активно атаковали контрольно-пропускной пункт ANDSF. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку боевиков. Это был наш первый удар по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за 11 дней», — написал в своем Twitter представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггет.

По его словам, только 3 марта боевики совершили 43 нападения на контрольно-пропускные пункты афганских военных сил в Гильменде.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в столице Катара представители США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали меморандум о мире. Он нужен, чтобы со временем можно было вывести американские войска из Афганистана.

Однако уже 2 марта афганские боевики отказались от переговоров с правительством Афганистана без предварительного освобождения 5 тыс. своих бойцов, объявили законченным временный режим снижения уровня насилия, который начался 22 февраля, и заявили о возобновлении военных операций.