Джакарта, , 13:21 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что Индонезия может стать ориентиром для Индии в построении терпимости и умеренности религии, сообщает Kompas.

«Мы хотим, чтобы Индия вела себя так же, как мы, Индонезия, которая должна развивать терпимость в религии», — отметил Маруф Амин в офисе вице-президента в Джакарте.

По его словам, все существующие сегодня религии должны быть умеренными.

Маруф Амин заявил, что Индонезия намерена организовать встречу религиозных лидеров, чтобы напомнить о религиозной умеренности и гармонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Эр-Рияде призвало граждан страны в Саудовской Аравии сохранять спокойствие и бдительность из-за коронавируса.

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