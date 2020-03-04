Москва, , 13:13 — REGNUM Евросоюз должен повлиять на руководство Турции, чтобы не столкнуться с очередной неуправляемой волной нелегальной миграции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«В сложившихся условиях Европа должна продемонстрировать единство, чтобы совместно противостоять попыткам турецких властей решить свои вопросы за счет стран Европы», — полагает Железняк.

В РФ слышат из Европы ряд здравых предложений от политиков нового поколения, таких как президент Франции Макрон и канцлер Австрии Курц, отметил он.

«Сегодня Европе надо сплотиться не для противостояния вымышленной угрозе со стороны России, а против реальной опасности подрыва общественного покоя и порядка в странах континента из-за дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока», — сказал депутат.

Ему очевидно, что на встрече президента России и лидера Турции вопрос сохранения стабильности в ближневосточном регионе и прекращение военных действий станет одной из ключевых тем.

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