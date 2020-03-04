Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Конференцию «Диалог наций», которая состоится в ДНР, посетят представители организации Yes California, выступающей за выход штата из состава США. Об этом сказано 4 марта на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

Конференцию «Диалог наций» проводится третий раз. Мероприятие посвящено проблеме построения многополярного мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Донецке прошло более 50 культурных мероприятий, которые посетили более 7 тыс. человек.

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