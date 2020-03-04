* талибам — запрещённая в России организация

Москва, , 13:15 — REGNUM Воздушным ударом по сторонникам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд США грубо нарушили заключенное с ними соглашение. Об этом заявил 4 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он напомнил, что представители США и радикального исламистского движения взяли на себя письменные юридические обязательства, они договорились о ненападении. Члены движения на американцев и другие иностранные войска не нападали.

«Если США так поступили, они грубо нарушили соглашение», — отметил Кабулов.

Представитель ВС США сообщил 4 марта об ударе авиации по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд. Он пояснил, что авиаудар произведен в оборонительных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта радикальное движение объявило о прекращении режима сокращения насилия в Афганистане, который начался 22 февраля. В ночь на 4 марта была совершена атака на контрольно-пропускные пункты в провинции Кундуз.

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