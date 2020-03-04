Киев, , 13:07 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка может уйти в отставку, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура, сообщил 4 марта телеканал 112.ua.

Он рассказал, что во время внеочередной сессии Верховной рады Украины, которая состоится 4 марта, будет заслушан отчёт правоохранительных органов.

«Я не исключаю, что в результате отчёта правоохранительных органов, будет принято решение об отставке генерального прокурора», — сообщил Качура.

Парламентарий также добавил, что во фракции «Слуга народа» есть понимание того, что генеральная прокуратура во главе с Рябошапкой работала неэффективно.

«Вопрос отставки генпрокурора я вижу очень просто — тот, кто не голосует за отставку Рябошапки, голосует за неприкосновенность Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM)», — прокомментировал возможную отставку генпрокурора депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Александр Корниенко заявил, что у парламента есть вопросы к работе Руслана Рябошапки, а также анонсировал «весенние посадки» коррупционеров, которые обещал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде заговорили об обещанных Зеленским «весенних посадках»