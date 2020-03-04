Стокгольм, , 13:04 — REGNUM Представители Социал-демократической рабочей партии Швеции, в настоящий момент контролирующей правительство, выступили с предложением увеличить размер пенсии пожилым людям уже в следующем году. Изменения коснутся лиц, у которых общий объём пенсии находится на низком уровне. Об этом 4 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Шведское пенсионное агентство прокомментировало инициативу политиков. В ведомстве считают, что предложенные меры, которые по замыслу Социал-демократов должны вступить в силу уже в следующем году, не могут быть приняты в такой спешке. Представители агентства также заявили, что предложенные меры могут быть одобрены, но не ранее 2022 года и при условии подробного обсуждения.

«Это достаточно комплексная и новая в своём качестве реформа, речь идёт о двух миллионах человек, которых она коснётся. Поэтому она требует обширный комплекс подготовительных мероприятий для ее разработки», — заявила глава аналитического отдела Шведского пенсионного агентства Оле Сеттергрен.

Сообщается, что в настоящее время министр социального обеспечения Ардалан Шекараби ведёт переговоры от имени правительства с представителями разных политических сил Швеции. Темой обсуждения является общая стоимость пенсионной надбавки. Первоначальное предложение предусматривало увеличение выплаты на 600 крон (€60).