Тбилиси, , 13:01 — REGNUM В Грузии считают, что «кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию пыталась путем отравления устранить Россия». Соответствующее заявление 4 марта в пресс-клубе медиа-холдинга «Квира» сделал председатель функционирующего, точнее обосновавшегося в Тбилиси Верховного совета Абхазии Джемал Гамахария.

По его мнению, Россию не устраивало насильственное отстранение от власти ее ставленника Хаджимба, которого «турнули» с поста президента спустя полтора месяца после инаугурации.

«Бжания был явным фаворитом, и никто не сомневался в том, что его команда одержит победу. Единственным выходом было отстранение его от этого процесса, что и было сделано в прошлом году», — отметил Гамахария и подчеркнул, что и абхазы, и грузины в лице России имеют дело с «оккупантом».

На этот раз, по мнению Гамахария, события развиваются так же, как и в апреле прошлого года.

«Бжания находился в Москве, 28 февраля встретился с абхазской диаспорой, 1 марта вечером прилетел в Сочи, где у него есть дом, а 2 марта утром ему стало плохо. Фактически он впал в кому. Плохо чувствовала себя и его охрана. Произошло то же самое, что и в прошлом году», — констатировал политик.

Подозрения у него вызывает и тот факт, что первоначально на основании заключения врачей СМИ сообщили, что у Бжания установлена двусторонняя полисегментарная пневмония, а позднее РИА Новости опубликовало информацию о его отравлении неустановленным веществом.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Абхазии должны состояться 22 марта. Грузинских политиков привлекло одно из заявлений Бжания в интервью грузинским СМИ, где он говорил о необходимости прямых контактов и переговоров с Грузией для решения накопившихся проблем.