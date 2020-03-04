Киев, , 13:00 — REGNUM По кадровым изменениям в правительстве Украины до сих пор ведутся переговоры и нет окончательной определенности, заявил днем 4 марта журналистам в кулуарах парламента первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Политик подчеркнул, что конкретные фамилии новых министров не будут публично озвучены до финала переговоров, «чтобы не было давления», передает корреспондент ИА REGNUM.

Например, заявил Корниенко, до сих пор обсуждается вопрос, кто возглавит министерство энергетики.

Напомним, что внеочередное заседание Рады, на котором будут голосовать за кадровые изменения в правительстве страны, должно начаться после 16:00 по местному времени. Накануне вечером состоялось заседание фракции «Слуга народа» при участии президента Зеленского, на котором список новых министров был согласован, сообщили СМИ со ссылкой на источники в президентской партии. Предполагается, что новым премьер-министром станет Денис Шмыгаль, сейчас занимающий пост вице-премьера.