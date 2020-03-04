Москва, , 12:57 — REGNUM Россия и США могут достичь положительного решения по договору о сокращении стратегического наступательного вооружения СНВ-3. Об этом 4 марта заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на пресс-конференции.

Он отметил, что российская сторона постоянно отмечает исчерпанность двустороннего формата для дальнейшего сокращения стратегического наступательного вооружения. В частности, Россия предлагает включить в переговорный процесс Францию и Великобританию.

Ермаков добавил, что Москва не встречает понимания по этому вопросу ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Парижа и Лондона.

Напомним, договор СНВ-3 подписан между США и Россией в 2010 году. Договор действует десять лет, до 2021 года, но может быть продлен на пять лет, до 2026 года.

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