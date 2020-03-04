Сеул, , 13:00 — REGNUM 3 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонные разговоры со своими коллегами из Индии и Ирака, с которыми обсудила ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В разговоре с министром иностранных дел Индии Кан Гён Хва призвала отменить введённые ограничения на въезд в отношении граждан Южной Кореи. Она также рассказала о ситуации в стране и мерах борьбы с распространением коронавируса и выразила надежду на возобновление выдачи виз.

В свою очередь, Субраманьям Джайшанкар отметил, что южнокорейцы смогут получить визу в посольстве Индии в Южной Корее в том случае, если заявитель сможет доказать необходимость поездки в страну.

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В разговоре с главой МИД Ирака Кан Гён Хва рассказала о мерах борьбы с распространением коронавируса, а также обратилась с просьбой пересмотреть запрет на въезд в отношении южнокорейских бизнесменов, вносящих вклад в развитие экономики Ирака.

Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что правительство Ирака рассмотрит данный вопрос в ближайшее время, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд бизнесменов на территорию страны.

Отмечается, что в тот же день Кан Гён Хва провела телефонный разговор с главой МИД Индонезии, которая пока не ввела ограничения на въезд граждан Южной Кореи.

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