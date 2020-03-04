Киев, , 12:56 — REGNUM Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, чем ценен для властей глава МВД Украины Арсен Аваков. Соответствующий комментарий он дал Telegram-каналу PavlovskyNews.

«Министр МВД занимает пост долгое время. Наработал необходимый опыт. Хорошо разбирается в вверенной ему сфере. Это не только полиция, ГСЧС еще, пограничная служба», — сказал Корниенко.

В то же время, по словам депутата, у министра есть и минусы, а именно — накопление негативного политического рейтинга.