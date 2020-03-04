Мехико, 4 марта 2020, 12:51 — REGNUM В целях расширения сотрудничества в области экономики, торговли, образования и культуры посольство Индонезии в Мехико провело ряд мероприятий в Мехико в конце февраля 2020 года, сообщает Antara.
Посол Индонезии в Мехико встретился с министром экономики и труда штата Нуэво-Леон Роберто Руссильди. Во время встречи стороны обсудили планы сотрудничества между провинцией Восточная Ява в Индонезии и штата Нуэво-Леоном в Мексике.
Посол также изучил сотрудничество между университетами двух стран.
Напомним, общий объем торговли между Индонезией и Мексикой в 2019 году составил 1,2 млрд долларов США.