Мехико, , 12:51 — REGNUM В целях расширения сотрудничества в области экономики, торговли, образования и культуры посольство Индонезии в Мехико провело ряд мероприятий в Мехико в конце февраля 2020 года, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Мехико встретился с министром экономики и труда штата Нуэво-Леон Роберто Руссильди. Во время встречи стороны обсудили планы сотрудничества между провинцией Восточная Ява в Индонезии и штата Нуэво-Леоном в Мексике.

Посол также изучил сотрудничество между университетами двух стран.

Напомним, общий объем торговли между Индонезией и Мексикой в 2019 году составил 1,2 млрд долларов США.