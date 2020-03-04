Брюссель, , 12:53 — REGNUM Послы ЕС продлили санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения, сообщил журналист Рикард Йозвяк 4 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отметил, что активы некоторых знаковых представителей прежней украинской власти были «разморожены»:

"Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины [Николая] Азарова и экс-министра энергетики [Эдуарда] Ставицкого», — написал журналист.

Он добавил, что санкции против бывшего президента Украины и восьми человек из его окружения были продлены на год, санкции против сына Януковича Александра продлены на полгода.

Напомним, послы ЕС также одобрили санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ.