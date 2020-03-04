Приштина, , 12:55 — REGNUM 3 марта посол Болгарии в Приштине Христо Гудьев в речи по случаю Национального праздника Болгарии заявил, что Западные Балканы могут добиться евроинтеграции только посредством сотрудничества и отмены торговых барьеров в регионе.

Албанское новостное агентство Telegraf приводит слова болгарского посла:

«Теперь мое государство стало частью Европейского союза. Ключом к будущему является региональное сотрудничество. Западно-балканские государства должны сотрудничать между собой, должны снять торговые барьеры для того, чтобы укреплять внутрирегиональную инфраструктуру и добиваться социально-экономического роста в регионе», — заявил Гудьев.

Слова Гудьева являются косвенным призывом к отмене самопровозглашенного Косово пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и отказу от введения режима взаимности в отношениях с Белградом после отмены пошлины, поскольку подобный режим предполагает использование торговых нетарифных барьеров, зеркальных тем, которые используются не признающей независимость Косово Сербией.

Гудьев заверил Косово в том, что Болгария продолжит оказывать односторонне провозгласившей свою независимость республике поддержку при интеграции в международное сообщество в качестве независимого суверенного государства, а также выступать за либерализацию визового режима между Косово и ЕС.

В торжественном мероприятии, посвященном 141-й годовщине подписания Сан-Стефанского мира 1878, ознаменовавшего победу русского оружия над Османской Империей и подарившего независимость Болгарии, Румынии, Сербии и Черногории, приняли участие премьер-министр Косово Альбин Курти.

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