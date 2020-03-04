Минск, , 12:43 — REGNUM Белорусский госконцерн «Белнефтехим» рассчитывает, что крупные российские нефтяные компании позитивно воспримут подписанный Александром Лукашенко указ об ограничении импорт моторного топлива и начнут поставлять нефть в Белоруссию по давальческой схеме. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

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«Концерн «Белнефтехим» рассчитывает, что крупные российские нефтяные компании, которые имеют в Белоруссии свои сети АЗС, начнут перерабатывать нефть на наших НПЗ по предложенной давальческой схеме», — сказал представитель белорусского госконцерна.

Тищенко сообщил: «Речь идет о пропорции — «20 на 80». То есть, нефть поставляется без премии, 80% от поставок поступают как ресурс НПЗ, остальные 20% могут перерабатываться на давальческих условиях».

В комментарии агентству «Интерфакс-Запад» Тищенко уточнил: указанная давальческая схема не является условием поставок нефтепродуктов на АЗС российских компаний в Белоруссии. Такими сетями располагают «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Газпром нефть». По словам представителя «Белнефтехима», формула «20/80» предложена всем поставщикам российской нефти.

Напомним, 21 февраля Тищенко уже комментировал такое предложение для российских компаний. «Сегодня состоялись переговоры «Белнефтехима» с представителями НК «Газпром нефть» по вопросам реализации давальческой схемы работы, — рассказал он информагентству БелаПАН. — Белорусская сторона предложила условия по формуле 20 на 80, при которой «Газпром нефть» сможет поставлять в Белоруссию нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку».

Тогда Тищенко сообщил, что представители российской нефтяной компании «смогли подтвердить лишь готовность зарабатывать, а если точнее — то только «снимать сливки», исключив иное участие в структуре формирования рынка топлива на белорусской территории».

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