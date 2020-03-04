Тбилиси, , 12:48 — REGNUM В скором времени в Грузию начнется поток туристов из Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса COVID-19. Об этом 4 марта заявил во время видеовключения на грузинском «Первом канале» экс-президент страны Михаил Саакашвили.

«Приближается иранский Новый год — Навруз Байрам. Вы знаете, что иранские туристы часто приезжают в Грузию, они очень любят Грузию. <…> Но сегодня в Иране массово распространился коронавирус, закрыты школы, общественные места, запрещены концерты. В этих обстоятельствах, 40, 45, 50 000 иранцев собираются приехать в Грузию», — заявил Саакашвили.

Бывший президент подчеркнул, что власти страны в этой ситуации ничего не предпринимают, и по его мнению, это признак того, будто Грузия является «бесхозной страной».

Стоит отметить, что Саакашвили в январе выступил за полный запрет на посещение Грузии иранцами. Тогда это было связано не с распространением инфекции, а из-за обострения конфликта между США и Ираном.

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