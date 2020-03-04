Москва, , 12:38 — REGNUM США и их союзники по НАТО могут разместить оружие в космосе в ближайшем будущем. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД России Владимир Ермаков 4 марта на пресс-конференции.

«Это очень опасный сценарий», — сказал Ермаков. Россия будет прилагать усилия, чтобы предотвратить размещение оружия США и их союзников в космосе, добавил глава департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре директор американского Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джон Хилл заявил, что США планирует создать систему космических датчиков для обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет.

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