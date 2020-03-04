Москва, , 12:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров 5 марта в Москве намерены обсудить ситуацию в Идлибе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Планы — обсудить с Эрдоганом идлибский кризис», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона надеется «выйти на единое понимание» причин ситуации в Идлибе, осознание негативных её последствий, а также обговорить «набор совместных мер» по урегулированию и предотвращению этой ситуации.