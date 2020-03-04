Москва, , 12:33 — REGNUM Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что тема слияния позиций террористов с постами Турции в Сирии станет предметом переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

По его словам, террористы в Идлибе занимаются тем, что атакуют правительственные войска Сирии и даже пытаются атаковать отдельные российские самолеты, которые там работают.

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«Надеюсь, что все вопросы будут там (на встрече Путина и Эрдогана) рассмотрены и решены и будут какие-то позитивные сдвиги», — сказал он в беседе с ФАН.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на фоне обострения в Сирии. Ранее Анкара подтвердила, что турецкий лидер намерен посетить Россию 5 марта. Лидеры планируют обсудить выполнение сочинских договоренностей по Сирии.

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