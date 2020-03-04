Подгорица, , 12:31 — REGNUM Если бы не было России, не было бы и Черногории. Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий 29 февраля в Подгорице, после литургии, которую он служил совместно с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием.

По словам Амфилохия, президенту Черногории Мило Джукановичу «не мешали русские, когда он получил государство и стал президентом».

«Если бы не было русских, Джуканович не был бы президентом, если бы не было (русских) денег, он не выиграл бы референдум в Черногории. Он этого хорошо знает. Так что пускай он не плюет на Сербию и Россию. Без России не было бы Черногории, это абсолютно понятно, и запись об этом осталась навсегда в черногорском бытии. Россия и Сербия здесь, с нами, но здесь с нами и весь православный мир Востока и Запада. Я упомянул и братьев-мусульман, и известного теолога из Азии, который призвал всех мусульман Балкан поддержать православных христиан в деле защиты святынь, потому что ощущает — тот, кто угрожает православным святыням, завтра плюнет на мечети и начнёт угрожать уже им, так как закон, когда он принимается, не может распространяться только на одну сторону», — процитировало агентство «Спутник.Сербия» слова Амфилохия.

На просьбу прокомментировать слова Джукановича о том, что за шествиями православных верующих стоят Сербия и Россия, Амфилохий заявил, что за ними стоит «Черногория и Церковь Божия».

Он добавил, что «мы отсюда дирижируем Сербией, а не наоборот».

«Здесь народ проснулся, и он вдохновляет народ в Сербии, чтобы он вернулся к своим святыням. А также и народ в России. Вы видите, сюда приехал блаженнейший Онуфрий Украинский, он приехал, чтобы поддержать нас», — сказал митрополит.

Напомним, что в Черногории с 27 декабря не прекращаются акции протеста против нового закона о свободе вероисповедания. В соответствии с этим законом, все имущество Сербской православной церкви перейдет к черногорскому государству, если церковь не сможет предъявить документы, подтверждающие право собственности на него. Это касается в том числе тех церквей и монастырей, которые были воздвигнуты еще в Средние века.

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