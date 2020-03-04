Кишинёв, , 12:30 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон в ходе визита в Брюссель «подтвердил приверженность Молдавии курсу на европейскую интеграцию». Об этом Додон, как передает ИА REGNUM, заявил на встрече с еврокомиссаром по политике добрососедства и вопросам расширения Оливером Вархейи.

Додон заверил, что Молдавия продолжит исполнять Соглашение об ассоциации с ЕС и проводить «реформы по европейским стандартам». Он также пообещал, что молдавские власти активизируют борьбу с коррупцией и расследование резонансных уголовных дел, в первую очередь по краже миллиарда евро из банковской системы страны.

Додон также выдвинул инициативу превращения Молдавии в «региональный экономический, логистический и IT-хаб между Евросоюзом, СНГ и Турцией».