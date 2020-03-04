Тбилиси, , 12:24 — REGNUM

Из-за повышенной опасности схода снежных лавин департамент автомобильных дорог Грузии в очередной раз запретил движение всех видов автомобильного транспорта на дороге, ведущей в Россию.

«По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, согласно данным Национального агентства охраны окружающей среды, из-за резкого повышения температуры на участке Гудаури (Почта) — Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница Российской Федерации) уровень лавиноопасности резко возрос, в связи с чем на данном участке с 12:30 часов дня (по тбилисскому времени) движение всех видов автомобильного транспорта запрещено», — говорится в сообщении.

На остальных участках этой магистрали движение транспорта свободное. Участок Гудаури — Коби закрывался для движения транспорта 29 февраля и 2 марта, но в промежутках между запретами, после снятия угрозы лавиноопасности и расчистки трассы движение возобновлялось.