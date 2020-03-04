Брюссель, , 12:17 — REGNUM Послы стран Европейского союза согласовали продление на шесть месяцев индивидуальных ограничительных мер против России. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет в том числе о санкциях в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России.

В конце января послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведению выборов в Крыму осенью 2019 года.

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