Эр-Рияд, , 12:05 — REGNUM Посольство Индонезии в Эр-Рияде призывает граждан страны в Саудовской Аравии сохранять спокойствие и бдительность после того, как местные власти объявили о первом случае заражения вирусом COVID-19, сообщает Antara.

«Посольство Индонезии в Эр-Рияде призвало всех граждан Индонезии в Саудовской Аравии сохранять спокойствие, бдительность и соблюдать меры предосторожности», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Эр-Рияде.

Гражданам Индонезии рекомендуется избегать поездки в общественном транспорте и носить защитные маски во время поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время четверо граждан страны с судна Diamond Princess вылечились от коронавируса.

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