Москва, , 12:11 — REGNUM Присоединение Индии и Пакистана к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) станет для соглашения катастрофичным, так как будет означать получение ими статуса ядерных держав. Об этом директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил 4 марта на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что в контексте договора ни в коем случае нельзя говорить о подведении Индии и Пакистана к вступлению в него в качестве ядерных держав. Россия, естественно, стремится к охвату этим соглашением всех стран мира, однако это непростая работа, которая должна учитывать реальную обстановку в мире.

В целом отношение Пакистана и Индии к ДНЯО положительное при том, что в договор они не входят, пояснил Ермаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле намечена обзорная конференция 2020 года по ДНЯО.

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