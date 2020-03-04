Бухарест, , 12:03 — REGNUM Российское посольство в Румынии направило ноту в МИД этой страны в связи с отказом во въезде ученому Алексею Умнову-Денисову. Об этом 4 марта сообщил пресс-атташе дипмиссии Василий Потенга.

По его словам, российского ученого из Санкт-Петербурга по прилете в Бухарест даже не выпустили из аэропорта, он находился в транзитной зоне и первым обратным рейсом был вынужден вернуться в Россию.

Василий Потенга отметил, что такие действия в Румынии назвали решением властей страны, которые «имеют на это право» без каких-либо объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Москва продолжит на международной арене добиваться соблюдения прав человека в отношении граждан РФ, незаконно арестованных Вашингтоном на территории третьих стран, а также настаивать на возвращения своих граждан из тюрем США.

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