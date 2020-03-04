Сухум, , 12:08 — REGNUM Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Сообщается, что Бганба озвучил свои требования на встрече с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным. Президент потребовал незамедлительно предоставить абхазской Генпрокуратуре медицинские заключения по Бжании, а от Генпрокуратуры России — возбудить уголовное дело и расследовать, было ли в самом деле отравление оппозиционного кандидата на пост главы республики.

Бганба объяснил свои требования тем, что в Абхазии распространяется информация, будто Бжанию намерено отравили. Президент республики считает, что таким образом совершается «неприкрытая» попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM 2 марта состояние здоровья Бжании во время пребывания в России резко ухудшилось, и его срочно госпитализировали. 3 марта около 300 протестующих собрались возле здания правительства Абхазии в Сухуме и стали обвинять власти в покушении на жизнь оппозиционного политика.

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