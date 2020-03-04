Бухара, Узбекистан, 4 марта 2020, 11:34 — REGNUM Исполняющим обязанности хокима (мэра) узбекистанского города Бухары назначен Уткир Жумаев, сообщили 4 марта в пресс-службе хокимията (администрации) города.
Бывший заместитель мэра Бухары Жумаев назначен на новую должность на заседании актива. Ранее, в 2009—2012 годах, он работал директором дорожной компании «Бухороавтойўл». В 2012—2015 годах возглавлял учебный центр «Кнауф Гипс Бухара».
Напомним, 29 февраля исполняющим обязанности хокима Бухарской области назначен Карим Камалов. С 2017 года он работал мэром Бухары.