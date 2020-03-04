Киев, , 11:33 — REGNUM Глава министерства образования Украины Анна Новосад планирует уйти в отставку, поскольку не хочет работать в новом правительстве, сообщило 4 марта издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Сама Новосад пока никак не комментирует данную информацию.

Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского. На заседании могут произойти кадровые перестановки в правительстве Украины.

Напомним, Новосад стала известна своими высказываниями, касательно того, что в Киеве невозможно содержать ребёнка, зарабатывая около 90 тысяч в рублёвом эквиваленте.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась фотография заявления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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