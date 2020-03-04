Цхинвал, , 11:30 — REGNUM Обращение президента Южной Осетии Анатолия Бибилова к населению и парламенту страны состоится 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы республики на официальном сайте.

Сообщается, что будет вестись трансляция обращения в прямом эфире. Освещать выступление главы республики будет телекомпания «Ир».

Стоит отметить, что ежегодное обращение президента Южной Осетии предусмотрено конституцией республики. В нем должны быть озвучены основные направления внешней и внутренней политики страны.