Кишинёв, , 01:15 — REGNUM За протестами в Кишиневе, сопровождавшимися актами насилия, провокациями, перекрытием дорог и нападениями на административные здания, стоят люди, связанные с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам «некоторые политические силы решили превратить день памяти жертв приднестровского конфликта — 2 марта — в день нового кровопролития, ненависти и раскола».

«Не впервые происходит так, что некоторые политики (теперь беглые) манипулируют нуждами и недовольством ветеранов, чтобы спровоцировать жесткое столкновение различных групп и совершить действия против общественного порядка, против государства и граждан, в конце концов», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что то, что происходило 2 марта в центре Кишинева, не имело ничего общего с демократическими ценностями и соблюдением прав граждан. «Были разбиты стёкла, долгое время движение транспорта в городе было заблокировано, протестующие незаконно препятствовали передвижению десятков тысяч людей в столице, возникли проблемы у стариков, детей и людей с ограниченными возможностями. Всё это получит твердую правовую оценку правоохранительных органов, и виновные будут привлечены к ответственности», — пообещал Додон.

По его словам, все эти действия были тщательно организованы. «Есть информация о том, что протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры — проплачены, и это очень напоминает то, что было раньше. В частности, замечены лица, ранее часто использовавшиеся Демократической партией при Плахотнюке для проведения акций против оппозиционных партий. Вот почему озвученные лозунги касались преимущественно политики или геополитики, не имея ничего общего с реальными потребностями ветеранов», — добавил президент, призвав граждан сохранять спокойствие.

Напомним, 2 марта около 1 тысячи человек — в основном участнике молдавской агрессии против Приднестровья 1992 года — митинговали у здания правительства в Кишиневе. Агрессивно настроенная часть толпы попыталась прорваться в здание правительства. Они разбили стеклянную дверь здания, а также напали на журналиста за то, что тот говорил на русском языке.

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