Париж, 4 марта 2020, 00:57 — REGNUM Ядерная программа КДНР и проверки в Иране стали темами встречи президента Франции Эммануэля Макрона и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, 3 марта сообщается на сайте французского лидера.
Президент Франции отметил, что иранские власти обязаны строго соблюдать свои обязательства и договоренности по допуску международных наблюдателей. Кроме того, Макрон призвал Иран начать выполнять все требования агентства. Французский глава также подчеркнул важность полной ликвидации ядерной программы КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным доклада, опубликованного 3 марта МАГАТЭ, Иран превысил в пять раз лимит по запасам обогащенного урана, закрепленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
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