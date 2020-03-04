Вашингтон, , 00:20 — REGNUM США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.

«Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение», — сказал он.

Вместе с тем, вероятность настоящего военного столкновения между двумя странами из-за Арктики чиновник оценил как низкую.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного потенциала в Арктике является вызовом для Соединенных Штатов.

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