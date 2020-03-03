Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался давать комментарии журналистам относительно последних ракетных испытаний Северной Кореи, объяснив это тем, что речь идёт о ракетах небольшой дальности.

«У меня нет реакции. Ракеты малой дальности», — сказал глава Белого дома во время посещения Национальных институтов здравоохранения в пригороде Вашингтона.

Напомним, накануне КНДР провела испытания двух, предположительно, баллистических ракет малой дальности. Снаряды пролетели 240 километров и достигли высоты 35 километров.

В Пхеньяне сегодня заявили, что состоявшиеся военные учения носили оборонительный характер и не имели целью угрожать какой-либо из стран.

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