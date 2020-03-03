Душанбе, , 23:29 — REGNUM Российские военные приступили к инженерному оборудованию и маскировке фортификационных сооружений для стартовавших в Таджикистане тактических учений. Об этом сегодня, 3 марта, сообщил пресс-центр Центрального военного округа (ЦВО).

Для участия в крупных учениях более 3 тысяч мотострелков на бронетранспортёрах (БТР-82А) 201-й военной базы совершили марш к полигону Ляур.

В ходе манёвров мотострелки во взаимодействии с артиллерийскими, танковыми, зенитными и разведывательными подразделениями в ходе спецоперации будут проводить поиск, блокирование и уничтожение незаконного вооружённого формирования, которое укрылось в населённом пункте и укрепилось в горах.

«В постоянно меняющейся обстановке маневренного боя военнослужащие отработают нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовкам», — сказано в сообщении ЦВО.

Кроме БТР-82А в учениях будут задействованы танки Т-72, самоходные артиллерийские орудия «Акация», вертолёты Ми-24 и Ми-8, комплексы БПЛА «Орлан-10» и техника тыла.

Манёвры будут проходить до 6 марта.