Анкара, , 22:51 — REGNUM Один турецкий военнослужащий погиб и ещё девять получили ранения на северо-западе Сирии в результате действий сирийских войск, сообщает 3 марта пресс-служба минобороны Турции.

Уточняется, что турецкие военные попали под удар в сирийской провинции Идлиб, при этом турецкое военное ведомство заявляет, что ответным огнём были уничтожены 82 сирийских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в северо-западных районах Сирии турецкие военные участвуют в боевых действиях на стороне террористов исламистских группировок, большинство из которых являются переименованными структурами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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